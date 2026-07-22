Negli ultimi mesi, Belen Rodriguez si è mostrata con un viso diverso rispetto al passato, notato dai follower. La stessa modella ha spiegato di aver apportato modifiche al suo aspetto, senza specificare dettagli tecnici o interventi chirurgici. La trasformazione è visibile nel suo volto, caratterizzata da un aspetto più fresco e luminoso. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a interventi estetici o trattamenti specifici.

Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi con un sorriso ritrovato e un’energia che non è passata inosservata agli occhi dei suoi follower. Sui social, infatti, sono sempre di più gli utenti che notano un cambiamento nel suo aspetto e nel suo atteggiamento, tanto da riempire i suoi post di complimenti e domande. La conduttrice, come spesso accade, ha scelto di rispondere personalmente, raccontando senza filtri il momento che sta vivendo. Belen è radiosa: dopo il buio, la sua vita è ripartita alla grande!. Scorrendo i commenti pubblicati sotto gli ultimi contenuti condivisi da Belen Rodriguez emerge un sentimento comune: molti fan la vedono finalmente serena e luminosa dopo un periodo complicato. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen si è rifatta? Negli ultimi tempi appare diversa in viso: è lei a spiegare cosa ha fatto in faccia

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