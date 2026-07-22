Mentre si avvicina il tavolo ministeriale di settembre, cresce la richiesta di chiarezza sul futuro dello stabilimento ex Beko di viale Toselli. Dopo un’interrogazione alla Camera, il deputato del Pd Toscana ha chiesto trasparenza su investimenti, tempistiche e garanzie occupazionali. La politica sollecita risposte e chiarimenti sulla situazione, con l’obiettivo di ottenere informazioni precise sui piani futuri dello stabilimento.

Mentre si avvicina il tavolo ministeriale di settembre cresce la richiesta di chiarezza sul futuro del sito ex Beko di viale Toselli. Dopo la discussione alla Camera dell’interrogazione presentata dal deputato e segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, anche la politica torna a sollecitare risposte su investitori, tempi e garanzie occupazionali. "Più che una risposta alla mia interrogazione, quella del governo è stata una ricostruzione di quanto già annunciato dal ministro Urso nelle scorse settimane – dichiara Fossi –. Nel merito delle domande poste sul futuro dello stabilimento invece, sono arrivate poche certezze e molti richiami agli investimenti che Beko realizzerà in altri siti italiani, che nulla hanno a che vedere con gli oltre 150 lavoratori senesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Beko, l’accusa di Fossi (Pd): "Siena merita risposte e trasparenza"

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