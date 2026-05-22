Beautiful streaming replica puntata 22 maggio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 22 maggio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana. Nella puntata, i personaggi di Forrester Creations si riuniscono per festeggiare il ritorno di Brooke nel mondo della moda internazionale, dove ora rappresenta il volto della famosa linea di lingerie. Inoltre, viene annunciata una collaborazione musicale tra Brooke e Danny Romalotti. La puntata è disponibile in streaming e replica su Video Mediaset.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 22 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, alla Forrester Creations, tutti celebrano il ritorno di Brooke nella moda internazionale come volto della sua linea storica di lingerie e la collaborazione musicale con Danny Romalotti. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 22 maggio 2026 | Video Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026: La Vittoria Di Brooke! Sullo stesso argomento Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 22 marzo 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 22 aprile 2026 | Video Mediaset Beautiful streaming, replica puntata 20 maggio 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 20 maggio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it