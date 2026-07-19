Nel primo turno di qualificazione dei Palermo Ladies Open, la 37esima edizione, sono stati ottenuti risultati significativi. Due giocatrici, Basiletti e Tona, cercano di qualificarsi per il main draw. L'incontro ha visto diverse sfide tra le partecipanti, con alcune atlete che hanno superato il primo ostacolo e altre che sono state eliminate. La fase di qualificazione prosegue con ulteriori incontri in programma nei prossimi giorni.

Palermo Ladies Open: Spunti e Risultati dal Primo Turno di Qualificazione. PALERMO (ITALPRESS) – Il primo turno di qualificazione della 37esima edizione dei Palermo Ladies Open ha offerto importanti spunti per il futuro del tennis italiano. Nonostante due sconfitte, le giovani talenti azzurre hanno mostrato grande carattere, testimoniando una crescita significativa. Il torneo, che fa parte del circuito WTA 125 e vanta un montepremi di 115.000 euro, ha visto protagoniste le wild card Carla Giambelli e Anastasia Bertacchi. Entrambe hanno sfidato avversarie più esperte, mentre Noemi Basiletti ha rispettato le aspettative superando il suo incontro con autorità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Palermo Ladies Open: Basiletti e Tona puntano a entrare nel main draw.

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