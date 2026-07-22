Un uomo di 61 anni è stato trovato con ferite da arma da taglio alle braccia e al torace intorno alle quattro del mattino del 22 luglio a San Giorgio, frazione di Bari. Si pensa che possa essere un senza fissa dimora, ma non sono state rese note le cause dell’aggressione o il movente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un 61enne è stato aggredito intorno alle quattro del mattino del 22 luglio a San Giorgio, frazione di Bari. L'uomo, forse un senza fissa dimora, ha riportato ferite da arma da taglio a braccia e torace. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagano sull'accaduto le sezioni scientifica e volanti della questura di Bari, che hanno svolto i primi accertamenti. . 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Bari, senzatetto trovato a San Giorgio con ferite d'arma da taglio a braccia e torace: giallo sul movente

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