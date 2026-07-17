Si ferma per far attraversare un 80enne poi il litigio | scende dall’auto e lo uccide a coltellate Arrestato nel Torinese

Da ilfattoquotidiano.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta ieri sera a Collegno, nel Torinese. La vittima stava attraversando la strada con il figlio di 52 anni quando un altro uomo ha fermato l’auto per far passare l’anziano. Dopo un diverbio, l’automobilista è sceso dall’auto e ha colpito l’80enne al petto con un coltello. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella tarda serata di ieri giovedì 16 luglio un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato accoltellato al petto a seguito di una lite scoppiata mentre l’anziano stava passeggiando con il figlio 52enne a Collegno, nel Torinese. L’aggressore è un uomo di 51 anni, residente nello stesso comune, e ha confessato. Secondo una prima ricostruzione, l’auto del 51enne è stata costretta a fermarsi all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri per consentire alla coppia di attraversare la strada. Dopo uno scambio verbale in cui il pedone avrebbe rivolto parole “poco educate ” al conducente dell’auto che rischiava di investirlo, la lite è degenerata fino all’accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si ferma per far attraversare un 80enne poi il litigio scende dall8217auto e lo uccide a coltellate arrestato nel torinese
© Ilfattoquotidiano.it - Si ferma per far attraversare un 80enne, poi il litigio: scende dall’auto e lo uccide a coltellate. Arrestato nel Torinese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

A Massive Earthquake Unleashed a Sudden Global Ice Age! Will Anyone Survive This Instant Freeze!

Video A Massive Earthquake Unleashed a Sudden Global Ice Age! Will Anyone Survive This Instant Freeze?!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nipote di 17 anni uccide la zia a coltellate poi carica il corpo su una carriola, passa per il centro e lo getta nel canale. Si cerca il cadavere della 53enne

Uccide la moglie a coltellate e poi chiama la polizia. Poi si chiude nel silenzio e non risponde al pmUn uomo ha ucciso la moglie con diverse coltellate, quindi ha chiamato la polizia confessando l’omicidio.

Temi più discussi: Non si ferma all’alt della Polizia di Stato e dopo un inseguimento un 23enne viene arrestato con dosi di crack in bocca; Non si ferma all'alt e poi aggredisce i poliziotti: arrestato con droga e 1000 euro in contanti; In scooter senza patente non si ferma all'alt e fugge, arrestato un uomo; Omicidio dell'ex deputata Widdecombe, paladina della Brexit: arrestato un uomo. La polizia: Non c'è movente politico.

arrestato si ferma per farFermato in auto si finge un altro per non far scoprire che non ha la patente: 37enne arrestatoL'uomo, fermato dagli agenti di polizia per un controllo a San Donato, avrebbe fornito false generalità, ma nervosismo e risposte evasive lo avrebbero tradito portando agli accertamenti che hanno fatt ... ilpescara.it

arrestato si ferma per farSiena, non si ferma all’alt della Polizia e si dà alla fuga: arrestatoArrestato dalla Polizia di Stato per fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un uomo di 46 anni residente a Siena ... sienafree.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web