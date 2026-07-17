Un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate durante una lite avvenuta ieri sera a Collegno, nel Torinese. La vittima stava attraversando la strada con il figlio di 52 anni quando un altro uomo ha fermato l’auto per far passare l’anziano. Dopo un diverbio, l’automobilista è sceso dall’auto e ha colpito l’80enne al petto con un coltello. L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Nella tarda serata di ieri giovedì 16 luglio un uomo di 80 anni, Antonio Greco, è stato accoltellato al petto a seguito di una lite scoppiata mentre l’anziano stava passeggiando con il figlio 52enne a Collegno, nel Torinese. L’aggressore è un uomo di 51 anni, residente nello stesso comune, e ha confessato. Secondo una prima ricostruzione, l’auto del 51enne è stata costretta a fermarsi all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri per consentire alla coppia di attraversare la strada. Dopo uno scambio verbale in cui il pedone avrebbe rivolto parole “poco educate ” al conducente dell’auto che rischiava di investirlo, la lite è degenerata fino all’accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si ferma per far attraversare un 80enne, poi il litigio: scende dall’auto e lo uccide a coltellate. Arrestato nel Torinese

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