Le banche europee nel secondo trimestre dell’anno hanno applicato criteri più severi per concedere prestiti a famiglie e imprese. Questo ha portato a un aumento dei costi per mutui, credito al consumo e prestiti in generale. Domani la Banca centrale europea parlerà della situazione e delle possibili mosse future. I parametri più restrittivi hanno ridotto la disponibilità di credito e aumentato le condizioni di accesso.

Le banche europee nel secondo trimestre dell’anno in media hanno stretto i parametri per la concessione dei prestiti a famiglie e imprese: il che si traduce inmutui, credito al consumo eprestitti più costosi. È quanto emerge da un sondaggioche periodicamente la Banca centrale europea conduce presso gli istituti dell’area dell’euro. «I rischi percepiti per le prospettive economiche e laminore tolleranza al rischio delle banche sono rimasti i principali fattori che contribuiscono al restringimento delle condizioni di credito, poiché le banche restano molto attente ai rischi legati agli sviluppi geopolitici ed energetici», si legge sul documento dell’istituto guidato da Christine Lagarde. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banche Ue, è stretta prestiti. Domani la parola alla Bce

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The nation watches her save him covered in blood, and the vengeful CEO breaks down live.

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