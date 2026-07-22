Un bambino di circa 3 anni è stato investito da un trenino turistico nel pomeriggio a Viserba. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. La polizia locale sta svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o circostanze. La vicenda è ancora sotto indagine.

Rimini, 22 luglio 2026 – Sono in corso gli accertamenti della polizia locale di Rimini per chiarire quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Viserba, dove un bambino di circa 3 anni è rimasto ferito dopo un incidente con un trenino turistico. L'episodio si è verificato intorno alle 16.30, nel parcheggio di via Sacco e Vanzetti. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava scendendo dal trenino insieme alla madre quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe scivolato oppure sarebbe rimasto impigliato durante la discesa. Nella successiva ripartenza del mezzo, il bambino sarebbe stato investito. Dopo l'incidente, la situazione sembrava non destare particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambino di 3 anni investito dal trenino turistico: è grave

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