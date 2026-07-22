Durante la trasmissione, la giuria di Ballando con le Stelle si confronta in una sfida tra due conduttrici, Barbara d’Urso e Simona Ventura, entrambe in corsa per un ruolo di giudice. Un membro della giuria dovrà decidere se confermare o meno la presenza di uno dei giudici attuali. La decisione influenzerà la composizione definitiva del team di giudici. La puntata si svolge con grande attenzione mediatica, e la scelta finale dipende esclusivamente dal giudice coinvolto.

La giuria di Ballando con le Stelle è l’argomento tv dell’estate 2026. C’è la sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura per il posto di Selvaggia Lucarelli e un giudice che deve decidere se restare o no. Facciamo chiarezza dopo tante indiscrezioni sullo show di Milly Carlucci che monopolizzano le rubriche di spettacolo dei maggiori quotidiani d’Italia, oltre alle copertine dei settimanali e i maggiori blog e siti specializzati di televisione. La generalessa di Rai1 in ogni intervista, anche qui su BubinoBlog, ha sempre ribadito che i giudici di Ballando sono i migliori e non avrebbe alcun senso cambiare o rivoluzionare neanche uno dei mitici 5 volti che da anni siedono in giuria. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - BALLANDO: SFIDA D’URSO-VENTURA E IL “SÌ” DI UN GIUDICE DA CUI DIPENDE MOLTO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BALLANDO: SFIDA DURSO-VENTURA E IL SÌ DI UN GIUDICE DA CUI DIPENDE MOLTO

Notizie e thread social correlati

Ballando con le Stelle 2026, il rebus della giuria: d’Urso o Ventura? Tutto dipende da un giudiceIl futuro della giuria di Ballando con le Stelle 2026 resta incerto, con discussioni in corso sulla possibile partecipazione di due figure femminili...

Temi più discussi: BALLANDO: SFIDA D’URSO-VENTURA E IL SÌ DI UN GIUDICE DA CUI DIPENDE MOLTO; Simona Ventura sfida Barbara d’Urso per un posto in giuria a Ballando?; Ballando con le Stelle, sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura per il cast; A Ballando con le Stelle c’è una sfida fra Barbara d’Urso e Simona Ventura.

#BallandoconleStelle, è sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura per un posto in giuria x.com

Ballando con le Stelle, è sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura per un posto in giuriaBallando con le Stelle 2026: Barbara d'Urso e Simona Ventura si giocano un posto in giuria. Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli? Ecco tutti i rumor. mondotv24.it

A Ballando con le stelle c’è una sfida fra Barbara d’Urso e Simona VenturaMentre Milly Carlucci lavora alla formazione del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, cresce dunque ... msn.com