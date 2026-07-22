Autostrada A1 | stazione di Arezzo chiusa una notte

La stazione di Arezzo sull’autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 25 luglio per lavori di pavimentazione. La chiusura riguarda l’uscita per chi proviene da Roma. La tratta sarà interdetta al traffico in quella fascia oraria, con indicazioni di deviazione. La chiusura si inserisce in un intervento programmato di manutenzione sulla carreggiata. Nessun altro dettaglio su eventuali variazioni o ripercussioni sul traffico è stato comunicato.

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 25 luglio 2026, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per chi proviene da Roma. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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