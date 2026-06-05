Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci chiusa una notte

La stazione di Firenze Scandicci sull’autostrada A1 è rimasta chiusa per tutta la notte. La chiusura ha interessato i veicoli in transito, con percorsi alternativi indicati ai automobilisti. La riapertura è prevista nelle prime ore del mattino successivo. La chiusura temporanea ha causato rallentamenti e code nei punti di accesso alla zona. Nessun dettaglio è stato comunicato sui motivi del provvedimento o sulla durata esatta della chiusura.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Firenze nord; per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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