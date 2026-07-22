Il procuratore generale di Napoli ha espresso fastidio per l’obbligo di registrare le conferenze stampa del Consiglio superiore della magistratura, definendosi “un sorvegliato speciale”. Policastro ha commentato di sentirsi sotto stretta sorveglianza, evidenziando la percezione di essere sotto attacco come rappresentante della categoria dei magistrati. La questione riguarda l’autobavaglio imposto sulla comunicazione giudiziaria da parte del Csm.

L’ autobavaglio del Consiglio superiore della magistratura sulla comunicazione giudiziaria irrita il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, che si sente “un sorvegliato speciale”, in qualità di rappresentare di una categoria, la magistratura, “sotto violento attacco”. Ed il procuratore Nicola Gratteri arriva a usare la parola ‘porcheria’. Il tutto esce da una conferenza stampa convocata da Policastro per presentare il protocollo di attuazione della circolare Csm sull’informazione in uscita dagli uffici inquirenti, sottoscritto da tutti i procuratori del distretto: Nicola Gratteri, Pierpaolo Bruni (Santa Maria Capua Vetere), Marco Del Gaudio (Nola), Domenico Airoma (Avellino), Nunzio Fragliasso (Torre Annunziata). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilfattoquotidiano.it - Autobavaglio Csm, Policastro (pg di Napoli): “Dover registrare le conferenze stampa mi fa sentire un sorvegliato speciale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Linee guida sulla comunicazione dei magistrati, l'annuncio del Pg Policastro a Napoli: «Da oggi conferenze stampa videoregistrate»Il pubblico ministero ha annunciato a Napoli che, a partire da oggi, le conferenze stampa dei magistrati saranno videoregistrate.

Gratteri contro l'”autobavaglio” del Csm: “Visione restrittiva dell’informazione, la gente ha il diritto di sapere”Dopo un'operazione antimafia, un magistrato ha commentato la decisione del Csm di imporre restrizioni ai rapporti con i media, definendola...

Napoli, anche il pg contro la stretta del Csm sulla comunicazione: Il popolo è sovrano solo se informatoIn una Repubblica democratica, il popolo è sovrano e lo è soltanto se è un popolo informato . Dopo il procuratore Nicola Gratteri, anche il procuratore generale di Napoli Aldo Policastro polemizza c ... ilfattoquotidiano.it

Autobavaglio alle Procure, il Csm ci sta ripensando: il testo cambieràHa le ore contate al Csm l’autobavaglio – così l’ha battezzato il Fatto Quotidiano raccontandone i contenuti – che la settima commissione presieduta dall’avvocata leghista Claudia Eccher, ex legale di ... ilfattoquotidiano.it