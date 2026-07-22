Il portiere svizzero dell'Eintracht Francoforte, Atubolu, è stato proposto alla Juventus. La sua ultima stagione ha evidenziato un rendimento solido, con statistiche che lo collocano come un'opzione affidabile. Tuttavia, al momento, rimane una scelta di riserva rispetto ai titolari Dibu e Vicario. La società bianconera sta valutando se puntare su di lui come alternativa o considerarlo un possibile investimento a lungo termine.

di Luca Fioretti Atubolu offerto alla Juventus: le statistiche della passata stagione mostrano un profilo solido che resta però al momento un’alternativa al Dibu e a Vicario. Il calciomercato della Juventus valuta con grande attenzione diversi profili per la porta in vista della nuova stagione. Noah Atubolu rappresenta una pista concreta per i bianconeri, spinta dagli ottimi dati registrati nell’ultima annata al Friburgo. In Bundesliga il portiere ha collezionato 34 presenze su 34 da titolare, giocando 3060 minuti complessivi. L’estremo difensore ha subito 57 gol effettuando ben 102 salvataggi, con una media di 3.0 parate a partita e 3 inserimenti nella squadra della settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Atubolu offerto alla Juventus: come è andata la sua ultima stagione e perchè sarebbe più di una semplice scelta di ripiego

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