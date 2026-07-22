Il Tribunale di Benevento ha deciso di aggravare la misura cautelare nei confronti di una donna accusata di atti persecutori. La misura, originariamente applicata come restrizione, ora prevede gli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le accuse e le prove presentate nel procedimento. La donna si trova quindi sotto custodia domiciliare, in attesa di ulteriori sviluppi nel procedimento giudiziario.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento – Sezione Penale – ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare applicata a una donna, indagata per atti persecutori. La stessa era già destinataria del divieto di avvicinamento alla persona offesa e, successivamente, del divieto di dimora nel Comune di Benevento. Violazione. Come riportato nell’ordinanza, la misura è risultata essere sistematicamente violata ed è apparsa del tutto inadeguata a garantire le esigenze di tutela della collettività. Il Giudice ha pertanto sostituito il divieto di dimora con la misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’abitazione indicata dall’indagata, ordinando l’immediata esecuzione e prescrivendo il divieto assoluto di allontanamento e di comunicazione con persone diverse dai conviventi o assistenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Atti persecutori, aggravata la misura cautelare: donna ai domiciliari

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