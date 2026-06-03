Atti persecutori nei confronti della ex | ventenne finisce ai domiciliari

Un uomo di 20 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza, anche lei ventenne. La vicenda riguarda comportamenti che avrebbero creato un grave stato di ansia e timore nella giovane donna. La misura cautelare è stata disposta dalle autorità dopo le indagini avviate. Nessun dettaglio sulle modalità o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.

Un uomo di 20 anni, italiano, è finito agli arresti domiciliari perché indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex ragazza, anche lei ventenne.L’indagine è scattata dopo la denuncia presentata dalla donna nel mese di maggio, la quale si è presentata alla caserma dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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