Attesa senza stress apre la nuova sala per pazienti e familiari | 40 posti per il Ps
Una nuova sala d’attesa è stata inaugurata nel pronto soccorso di Rimini, con 40 posti dedicati a pazienti e familiari. La struttura mira a offrire un ambiente più tranquillo, in risposta alle esigenze di chi accompagna le persone in condizioni di emergenza. La direttrice del pronto soccorso ha sottolineato che lo spazio è pensato anche per le famiglie, per alleviare lo stress legato all’attesa. L’apertura è avvenuta ieri in viale Settembrini.
Rimini, 22 luglio 2026 – La malattia rompe sempre gli equilibri. Ma con questo spazio vogliamo dire agli accompagnatori: pensiamo anche a voi”. Tiziana Perin, direttrice del Pronto soccorso dell’Infermi, parte dalle famiglie per raccontare la nuova sala d’attesa aperta ieri in viale Settembrini. Poco meno di cinquanta metri quadrati, quaranta posti a sedere e un investimento da 147.500 euro. La struttura prefabbricata, realizzata in poco più di due mesi, accoglierà oltre i malati, soprattutto gli accompagnatori dei pazienti e libererà spazi all’interno del reparto, dove nei giorni più difficili si possono raggiungere anche quattrocento accessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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