Attesa senza stress apre la nuova sala per pazienti e familiari | 40 posti per il Ps

Notizia in breve

Una nuova sala d’attesa è stata inaugurata nel pronto soccorso di Rimini, con 40 posti dedicati a pazienti e familiari. La struttura mira a offrire un ambiente più tranquillo, in risposta alle esigenze di chi accompagna le persone in condizioni di emergenza. La direttrice del pronto soccorso ha sottolineato che lo spazio è pensato anche per le famiglie, per alleviare lo stress legato all’attesa. L’apertura è avvenuta ieri in viale Settembrini.