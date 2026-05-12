La nuova stazione, inaugurata come punto di accesso alle Cinque Terre, presenta alcune criticità evidenti. Non dispone di una sala d’attesa e di un’area dedicata alle informazioni, elementi ritenuti fondamentali per i viaggiatori. La struttura è stata pensata per gestire l’aumento di visitatori, ma sembra mancare di alcuni servizi essenziali rispetto alle aspettative iniziali. La situazione ha suscitato alcune osservazioni tra chi utilizza quotidianamente la stazione.

Doveva essere il nuovo punto d’accesso alle Cinque Terre, capace di accogliere il crescente flusso di visitatori e potenziare l’offerta dei servizi. E la stazione di Migliarina questo ruolo lo sta già assumendo: sempre più visitatori la scelgono come punto di partenza, complice anche l’aumento delle strutture ricettive nella zona e soprattutto l’arrivo dei bus turistici. Ma dietro l’idea di un ‘hub’ innovativo e moderno restano problemi concreti che pendolari e viaggiatori affrontano ogni giorno: biglietterie insufficienti, assenza di personale, poche sedute al coperto e nessuna vera sala d’attesa. Criticità che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, trasformano l’esperienza di viaggio in disagio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nuova stazione non convince: "Senza sala d’attesa e informazioni"

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