La nuova stazione non convince | Senza sala d’attesa e informazioni

Da lanazione.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova stazione, inaugurata come punto di accesso alle Cinque Terre, presenta alcune criticità evidenti. Non dispone di una sala d’attesa e di un’area dedicata alle informazioni, elementi ritenuti fondamentali per i viaggiatori. La struttura è stata pensata per gestire l’aumento di visitatori, ma sembra mancare di alcuni servizi essenziali rispetto alle aspettative iniziali. La situazione ha suscitato alcune osservazioni tra chi utilizza quotidianamente la stazione.

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Doveva essere il nuovo punto d’accesso alle Cinque Terre, capace di accogliere il crescente flusso di visitatori e potenziare l’offerta dei servizi. E la stazione di Migliarina questo ruolo lo sta già assumendo: sempre più visitatori la scelgono come punto di partenza, complice anche l’aumento delle strutture ricettive nella zona e soprattutto l’arrivo dei bus turistici. Ma dietro l’idea di un ‘hub’ innovativo e moderno restano problemi concreti che pendolari e viaggiatori affrontano ogni giorno: biglietterie insufficienti, assenza di personale, poche sedute al coperto e nessuna vera sala d’attesa. Criticità che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, trasformano l’esperienza di viaggio in disagio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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