Una donna di 55 anni residente a Nonantola è deceduta in ospedale dopo due mesi di sofferenza. Era stata investita da un uomo e un altro soggetto durante un attentato avvenuto nel centro di Modena il 16 maggio scorso, mentre si trovava con il marito. La vittima ha subito gravi ferite e le sue condizioni si sono aggravate nel tempo, portandola infine alla morte. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

È morta dopo due mesi di sofferenza e agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni residente a Nonantola investita da Salim El Koudri insieme al marito nel corso dell’attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Attentato a Modena, morta in ospedale Monica Esposito. Fu investita da El Koudri insieme al marito

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Si parla di: Modena, è morta in ospedale una donna rimasta ferita nell’attentato in centro del 16 maggio.

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