Atmosfera tossica attorno a Putin | il retroscena sull’insofferenza che cresce nel Cremlino

All’interno del Cremlino si segnala un aumento di tensioni e insofferenza tra i membri del governo. La guerra in Ucraina coinvolge aspetti militari, ma anche dinamiche politiche e di percezione pubblica. La situazione si manifesta con un clima di insoddisfazione crescente, alimentato da difficoltà operative e critiche interne. La discussione tra i vertici dello Stato riflette un quadro di tensione che si estende oltre il fronte militare.

La guerra in Ucraina si combatte ormai su più livelli: sul campo di battaglia, nel dominio dei droni e dei missili a lungo raggio, ma anche sul terreno della percezione politica. È in questo contesto che si inseriscono le nuove dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui all'interno del sistema di potere russo starebbero emergendo i primi segnali di insofferenza nei confronti di Vladimir Putin. The situation on the front, together with our long-range sanctions and mid-range strikes, is creating a new atmosphere around Putin. A very toxic atmosphere. He alone is the reason this war began and hasn't ended. Putin alone is responsible for the losses Russians continue to. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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