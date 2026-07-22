atletico levane leona dieci anni di paolo tudisca alla guida del club

Il presidente dell'Atletico Levane Leona ha guidato il club per dieci anni, un arco temporale segnato da impegno e dedizione. La società ha riconosciuto il suo ruolo durante questo decennio, sottolineando il suo contributo nelle tappe più importanti della storia del club.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Dieci anni alla guida dell'Atletico Levane Leona, vissuti con passione, dedizione e un forte senso di appartenenza. La società biancoverde celebra il presidente Paolo Tudisca, protagonista di un decennio che ha contribuito a scrivere alcune delle pagine più significative della storia del club. Con un messaggio pubblicato sui propri canali social, l'Atletico Levane Leona ha voluto rendere omaggio al suo presidente, definendolo molto più di un semplice dirigente. «Da 10 anni il nostro presidente Paolo Tudisca è il cuore pulsante del Levane, un punto di riferimento, un simbolo per tutti noi. Dieci anni vissuti con passione, sacrificio, coraggio e un amore infinito per i colori biancoverdi», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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