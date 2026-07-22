Charles De Ketelaere, attualmente in forza all’Atalanta, ha segnato contro la Spagna durante i Mondiali, diventando l’unico giocatore a riuscirci. La sua prestazione ai Mondiali ha influenzato il suo valore di mercato e la valutazione in campo. La sua presenza in questa competizione internazionale ha attirato l’attenzione su di lui, anche se il suo valore preciso sul mercato non è stato specificato. La sua partecipazione ai Mondiali rappresenta un dato rilevante per le valutazioni future.

Charles De Ketelaere, giustiziere dei campioni del Mondo. L’unico giocatore che può vantare di aver segnato al Mondiale contro la Spagna è il fantasista dell’Atalanta. Unai Simon, portiere della Roja, non ha mai subito reti in 1.140 minuti, tranne nel momentaneo 1-1 del Belgio nei quarti di finale, firmato appunto dall’attaccante nerazzurro. Tra gli otto partiti da Bergamo per l’America, il belga è stato quello che ha brillato di più, per risultati, prestazioni individuali e concretezza. Memorabile la doppietta agli Stati Uniti agli ottavi: con tre reti totali, è il giocatore dell’Atalanta ad aver segnato più gol in una singola edizione del Mondiale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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