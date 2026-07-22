Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026-2027. Le graduatorie definitive verranno utilizzate per l’assegnazione di ruoli e supplenze nel prossimo anno scolastico. La pubblicazione include anche un aggiornamento relativo a Modena. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di valutazione o sui tempi di eventuali revisioni.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Modena. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ATA 24 Mesi: chiuse le domande, ora arriva l'Allegato G! Le prossime date da segnare

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