ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Modena Forlì Cesena Cremona

Notizia in breve

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze nel prossimo anno scolastico. L’aggiornamento include anche le graduatorie di Modena, Forlì-Cesena e Cremona. Le versioni provvisorie sono accessibili online, mentre quelle definitive saranno adottate per le decisioni di personale.