ATA 24 mesi 2026 ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Modena Forlì Cesena Cremona
Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie e definitive per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 2026-27. Le graduatorie definitive saranno utilizzate per assegnare ruoli e supplenze nel prossimo anno scolastico. L’aggiornamento include anche le graduatorie di Modena, Forlì-Cesena e Cremona. Le versioni provvisorie sono accessibili online, mentre quelle definitive saranno adottate per le decisioni di personale.
Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. L'articolo ATA 24 mesi 2026, ecco le graduatorie provvisorie e definitive AGGIORNATO con Modena, Forlì Cesena, Cremona. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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