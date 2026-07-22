Un cinema itinerante, un furgone colorato, si sposta tra periferie e piazze portando film gratuiti. È il progetto di ’Schermi Cinema Multipiazza’, la più grande rassegna cinematografica mobile in Italia. Da venerdì a domenica, il veicolo farà tappa per la prima volta in Toscana, a Grosseto, offrendo proiezioni gratuite a pubblico di tutte le età. Il viaggio prosegue attraverso diverse località, portando la settima arte ovunque ci siano spazi aperti.

C’è un cinema-furgone che percorre chilometri e porta arte, cultura e socializzazione in periferie e piazze. È quello di ’ Schermi Cinema Multipiazza ’, la più grande rassegna cinematografica itinerante e gratuita del Belpaese che, da venerdì a domenica farà tappa, per la prima volta in Toscana, a Grosseto. Un’iniziativa promossa dall’associazione Divina Mania e ideata, nel 2018, da Mauro Lamanna, regista, autore e attore. Sono tre le piazze coinvolte: il “piazzalone” di Barbanella (piazzale De Amicis), la parrocchia di Santa Maria di Alberese e piazza delle Mura a Istia. Con sé, il cinema-furgone di “Schermi Cinema Multipiazza” porterà anche protagonisti del grande e del piccolo schermo: le date grossetane vedranno infatti la presenza di Anna Ferzetti, Gianmarco Saurino e Francesco Arca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Associazione ’Divina Mania’ ’Schermi Cinema Multipiazza’. I film ’itineranti’ in visione gratuita

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