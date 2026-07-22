Asportata una massa di 12 centimetri da un rene | l’intervento all’ospedale di Voghera

Notizia in breve

È stato eseguito un intervento chirurgico in un ospedale di Voghera per rimuovere una massa di 12 centimetri da un rene. L’operazione si è svolta con successo, senza dettagli sui tempi o complicazioni. La collaborazione tra l’unità di urologia dell’Asst di Pavia e il Policlinico San Matteo continua a rafforzarsi, puntando a migliorare le competenze specialistiche disponibili per i pazienti della zona.