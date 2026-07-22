Asportata una massa di 12 centimetri da un rene | l’intervento all’ospedale di Voghera
È stato eseguito un intervento chirurgico in un ospedale di Voghera per rimuovere una massa di 12 centimetri da un rene. L’operazione si è svolta con successo, senza dettagli sui tempi o complicazioni. La collaborazione tra l’unità di urologia dell’Asst di Pavia e il Policlinico San Matteo continua a rafforzarsi, puntando a migliorare le competenze specialistiche disponibili per i pazienti della zona.
Pavia, 22 luglio 2026 – Prosegue e si rafforza la collaborazione tra la struttura complessa di urologia dell’Asst di Pavia e quella del Policlinico San Matteo, con l’obiettivo di consolidare una rete di competenze altamente specialistiche al servizio dei pazienti del territorio. La sinergia si inserisce nel consolidato modello organizzativo hub & spoke, nel quale il Policlinico rappresenta il centro di riferimento per la gestione dei casi urologici a maggiore complessità. La stretta integrazione tra le due strutture consente di condividere competenze, tecnologie ed esperienze, garantendo ai pazienti l’accesso al livello di cura più appropriato in ogni fase del percorso assistenziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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