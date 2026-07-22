Asi lo stipendio del direttore finisce alla Corte dei conti | Aumento illegittimo di 80mila euro

Da repubblica.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte dei conti ha avviato un procedimento sullo stipendio del direttore di un'agenzia spaziale, dopo un esposto per danno erariale. I revisori dei conti e la Ragioneria dello Stato hanno evidenziato un aumento di circa 80mila euro considerato illegittimo. Il direttore ha affermato che tutto era in regola e che aveva applicato il contratto collettivo. La procedura riguarda un possibile danno ai fondi pubblici.

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Esposto per danno erariale. Le considerazioni negative dei revisori dei conti e della Ragioneria dello Stato. Il dg dell’Agenzia spaziale Salamone: “Tutto regolare, ho applicato il contratto collettivo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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