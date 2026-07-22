Ascolti TV | Martedì 21 Luglio 2026

Nella serata di ieri, martedì 21 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Delibal – Dolce veleno conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Safe House – Non fidarti di nessuno incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 L’Italia che Guarda segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Poveri ma ricchi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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