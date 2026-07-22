ascolti tv i dati del 21 luglio 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 21 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits porta a casa 2.015.000 spettatori pari al 18.6% di share. Poi, in onda su Canale5 Delibal – Dolce veleno ottiene 1.397.000 spettatori con uno share del 12.4% dalle 21:55 alle 00:11. Su Rai2, dopo la presentazione (444.000 – 3%), Storie al Bivio di Sera intrattiene 336.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Safe House – Non fidarti di nessuno registra 879.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 L’Italia che Guarda porta a casa 319.000 spettatori (2.3%). Su Rete4 Poveri ma ricchi, non va oltre 647.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 951.000 spettatori e il 6. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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