Il 17 luglio, la prima serata di Rai 1 è stata dedicata a Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Durante la trasmissione si sono esibiti vari artisti musicali, attirando l’attenzione del pubblico televisivo. Contestualmente, sono andate in onda le ultime sfide del programma condotto da De Martino.

Carlo Conti e Andrea Delogu hanno conquistato la prima serata di Rai 1 con Tim Summer Hits. Sul palco si sono alternati grandi nomi della musica: Angelina Mango e Marco Mengoni, Anna, Annalisa, Arisa, Ditonellapiaga, Fred De Palma e Emis Killa, Emma, Fabri Fibra, Fred De Palma, Fulminacci, Gaia, Irama, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, The Bausa, The Kolors, Tommaso Paradiso. Canale 5 ha risposto con una nuova puntata de L’erede. Su Italia 1 è andato in onda Chicago Fire e su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado dove si è parlato del caso Garlasco. Su Rai 2 abbiamo visto la fiction con Lino Guanciale, Noi, e su Rai 3 il film La Famiglia Leroy. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 17 luglio, Carlo Conti e Andrea Delogu in prima serata. De Martino, ultime sfide

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