Arianna Errigo | Non ho più la motivazione dei 20 anni Una volta in Nazionale c’erano scherzi pesanti
Arianna Errigo ha dichiarato di aver perso la motivazione di quando aveva vent’anni. Ha ricordato che in passato, durante le competizioni in Nazionale, ci erano scherzi pesanti tra i compagni. La schermaista ha partecipato all’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato della sua carriera e delle esperienze passate.
Arianna Errigo è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fuoriclasse azzurra della scherma si è raccontata a 360 gradi toccando diversi argomenti importanti tra passato, presente e futuro. A 38 anni già compiuti, la brianzola non ha la minima intenzione di fermarsi. L’idea di dire stop è mai passata per la sua mente? “Assolutamente no! Non esiste per me niente di più bello che viaggiare con la mia famiglia e vincere. Faccio una vita meravigliosa. Il presente? Sto bene, sono stata un po’ influenzata, ma è tutto passato”. La monzese torna con la memoria ai suoi primi passi nella scherma: “ Ho iniziato a 6 anni per caso non sapendo nemmeno cosa fosse la scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Sarah Toscano: «La mia generazione ha paura del giudizio dei social. Anche io ho sofferto tanto, poi ho imparato a fregarmene. Ho 20 anni e voglio fare di più. Se un giorno la musica mi farà stare male, mi fermerò»Una giovane donna di 20 anni ha raccontato di aver sofferto molto a causa del giudizio dei social, ma di aver imparato a non darvi più peso.
Si parla di: Errigo, come si vince anche senza vincere.
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