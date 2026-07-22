Arianna Errigo ha dichiarato di aver perso la motivazione di quando aveva vent’anni. Ha ricordato che in passato, durante le competizioni in Nazionale, ci erano scherzi pesanti tra i compagni. La schermaista ha partecipato all’ultima puntata di OA Focus, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato della sua carriera e delle esperienze passate.

Arianna Errigo è stata l’ospite dell’ultima puntata di OA Focus in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fuoriclasse azzurra della scherma si è raccontata a 360 gradi toccando diversi argomenti importanti tra passato, presente e futuro. A 38 anni già compiuti, la brianzola non ha la minima intenzione di fermarsi. L’idea di dire stop è mai passata per la sua mente? “Assolutamente no! Non esiste per me niente di più bello che viaggiare con la mia famiglia e vincere. Faccio una vita meravigliosa. Il presente? Sto bene, sono stata un po’ influenzata, ma è tutto passato”. La monzese torna con la memoria ai suoi primi passi nella scherma: “ Ho iniziato a 6 anni per caso non sapendo nemmeno cosa fosse la scherma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arianna Errigo: “Non ho più la motivazione dei 20 anni. Una volta in Nazionale c’erano scherzi pesanti”

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