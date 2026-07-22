Arezzo si trasforma per una serata con il “Drag chaos” al locale WhyNot. La città, di solito tranquilla e con attività che chiudono presto, si anima con musica, luci e performance di drag queen. L’evento ha portato un pubblico vario, che ha assistito a spettacoli di trasformismo e intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e colorata. La serata ha rotto la routine serale tipica della città.

Arezzo, per una sera, mette da parte la solita compostezza da città che alle dieci ha già abbassato le serrande e si prepara a essere travolta da glitter, ironia, musica e trasformismo. Sabato 25 luglio torna infatti WhyNot¿, l’unico party LGBTI-friendly dell’aretino, che per il nuovo appuntamento estivo promette un vero e proprio “Drag chaos” nella cornice del Garden Merci, nell’area esterna del Centro Affari e Convegni di via Spallanzani 23. La serata porterà per la prima volta ad Arezzo due ospiti del panorama drag italiano. Sul palco salirà Fenicia, Drag Queen dallo stile camaleontico, conosciuta anche per i suoi sketch comici e vincitrice del titolo EQ Abruzzo 2025. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo si veste di glitter: al WhyNot¿ arriva il “Drag chaos”

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