Arezzo, nelle ultime settimane, sono stati emessi dodici provvedimenti di divieto. Il Questore ha firmato i provvedimenti in rapida successione, distribuendoli come se fossero volantini. La Divisione Anticrimine sta lavorando intensamente, analizzando segnalazioni e comportamenti ritenuti non conformi alla tranquillità pubblica, mentre i cittadini cercano di godersi una giornata senza problemi o complicazioni.

Ad Arezzo la stagione dei controlli non conosce ferie. Mentre il cittadino normale cerca un parcheggio, una granita o almeno una giornata senza rogne, la Divisione Anticrimine della Questura continua a esaminare segnalazioni e comportamenti poco compatibili con la serenità pubblica. Il risultato delle ultime settimane è un piccolo campionato della prevenzione: dodici provvedimenti firmati dal Questore, notificati ad altrettante persone ritenute socialmente pericolose sulla base delle condotte contestate e degli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine. Tradotto dal linguaggio istituzionale: qualcuno ha insistito parecchio nel farsi notare, e la Questura ha deciso di ricambiare l’attenzione. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, dodici provvedimenti in poche settimane: il Questore distribuisce divieti come fossero volantini

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