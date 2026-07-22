Area della beach Arena in gestione Sarà dedicata agli sport da spiaggia
L’area della beach Arena di via Tedeschi sarà gestita dall’amministrazione comunale e dedicata agli sport da spiaggia per i prossimi cinque anni. Il Comune ha avviato le procedure per affidare la gestione dell’area, che sarà destinata esclusivamente a attività sportive sulla spiaggia. L’obiettivo è promuovere e rilanciare gli sport di spiaggia nella zona, con un intervento che riguarda la gestione e l’utilizzo dell’area stessa.
L’area della beach Arena di via Tedeschi sarà completamente dedicata allo sport. Per i prossimi cinque anni. Il Comune di San Benedetto punta a rilanciare gli sport di spiaggia e mette in moto l’iter per affidare la gestione dell’area sportiva di via Tedeschi. La struttura sarà concessa per cinque anni a un soggetto che dovrà occuparsi della conduzione dell’impianto, della manutenzione e dell’organizzazione delle attività sportive, con l’obiettivo di renderlo sempre più attrattivo sia per i residenti sia per i numerosi turisti che frequentano la città durante la stagione estiva. L’iniziativa rappresenta un passaggio importante per il futuro dell’impianto, uno spazio che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle discipline praticate sulla sabbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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