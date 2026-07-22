Area della beach Arena in gestione Sarà dedicata agli sport da spiaggia

Notizia in breve

L’area della beach Arena di via Tedeschi sarà gestita dall’amministrazione comunale e dedicata agli sport da spiaggia per i prossimi cinque anni. Il Comune ha avviato le procedure per affidare la gestione dell’area, che sarà destinata esclusivamente a attività sportive sulla spiaggia. L’obiettivo è promuovere e rilanciare gli sport di spiaggia nella zona, con un intervento che riguarda la gestione e l’utilizzo dell’area stessa.