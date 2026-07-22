Appiano Gentile Inter | continua il ritiro in Germania goleada in amichevole

Da internews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter prosegue il ritiro in Germania e ha disputato un’amichevole con una vittoria netta. La squadra sta preparando il prossimo impegno ufficiale, con aggiornamenti su infortunati, tempi di recupero e giocatori diffidati. Le notizie riguardano anche la formazione e le condizioni dei singoli calciatori. Nessuna comunicazione ufficiale ha annunciato modifiche alla rosa o nuovi acquisti.

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Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Continua il ritiro in Germania, goleada in amichevole. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu  Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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