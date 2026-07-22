Aoun a Washington in Libano Israele un po’ ripiega e un po’ spara

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il suo omologo libanese a Washington. Durante la visita, non sono stati discussi i temi principali sul futuro del Libano. Intanto, nel sud del paese, Israele ha effettuato alcune operazioni militari, alternando ritirate e attacchi. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle azioni israeliane è stata rilasciata. La situazione rimane tesa, con eventi che si susseguono senza approfondimenti pubblici sui piani futuri.