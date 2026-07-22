Aoun a Washington in Libano Israele un po’ ripiega e un po’ spara
Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il suo omologo libanese a Washington. Durante la visita, non sono stati discussi i temi principali sul futuro del Libano. Intanto, nel sud del paese, Israele ha effettuato alcune operazioni militari, alternando ritirate e attacchi. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle azioni israeliane è stata rilasciata. La situazione rimane tesa, con eventi che si susseguono senza approfondimenti pubblici sui piani futuri.
Non entra nel dettaglio delle questioni fondamentali sul futuro del Libano il presidente degli Stati uniti Donald Trump, che ieri ha ricevuto in visita il suo omologo libanese Joseph Aoun.. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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