Il 10 luglio 2006, gli azzurri tornano a Roma dopo aver vinto il Mondiale di calcio in Germania, battendo la Francia. La squadra attraversa il Circo Massimo tra applausi e cori, celebrando la quarta stella mondiale. La vittoria viene accolta con entusiasmo dalla folla, mentre la passarella si prolunga nel corteo di festeggiamenti. La partita si era conclusa la sera prima, lasciando un ricordo indelebile tra i tifosi.

La passerella infinita dopo la grande vittoria. Così, il 10 luglio 2006 gli azzurri che la sera prima avevano conquistato la 4ª stella mondiale a Berlino battendo la Francia, tornano a casa, stravolti e felici. La vittoria prima inattesa e poi meritata, quel torneo cominciato fra le cartacce di Calciopoli e conquistato pochi giorni prima delle sentenze di primo grado. La notte insonne, le interviste al mattino, il silenzio di Lippi sulla decisione di andarsene, una volta sul tetto del mondo. Tornerà, ma nulla sarà più come prima. E poi il volo charter, che diventa quasi un volo di Stato. Atterra a Pratica di Mare, a Palazzo Chigi c’è Prodi che aspetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 10-7-2006. “Pooo-po-po-po-pooo” al Circo Massimo

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