Negli Stati Uniti, un giudice federale di San Francisco ha approvato un accordo da 1,5 miliardi di dollari tra Anthropic e le parti coinvolte in una causa sul diritto d’autore. L’accordo, il più grande nel settore, chiude la disputa legale. Anthropic si impegna a pagare questa somma per risolvere le accuse relative alla violazione di diritti d’autore. La decisione arriva dopo l’intesa tra le parti, senza ulteriori dettagli sulla causa stessa.

Negli Stati Uniti un giudice federale di San Francisco ha approvato l’accordo da 1,5 miliardi di dollari (1,3 miliardi di euro) raggiunto dall’azienda di intelligenza artificiale (AI) Anthropic per chiudere una causa in cui un gruppo di scrittori l’accusavano di aver violato il diritto d’autore nello sviluppo di Claude, il chatbot per cui l’azienda è famosa. L’accordo è il più ricco mai raggiunto in una causa sul diritto d’autore legata all’intelligenza artificiale di cui si ha notizia (negli Stati Uniti, infatti, le cifre di alcuni accordi possono rimanere riservate). Questo è solo uno dei vari procedimenti legali da parte di autori ed editori contro le aziende del settore AI, accusate di aver violato il copyright nello sviluppo dei modelli linguistici. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Anthropic pagherà 1,5 miliardi di dollari per chiudere una causa sul diritto d’autore: è il più grande accordo di sempre nel settore

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