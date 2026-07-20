Un accordo da 5,5 miliardi di dollari che, nel giro di un decennio, dovrebbe garantire 10 miliardi di ricavi, di cui 1,1 miliardi all’anno a partire dal 2031. Su queste basi, l’italiana Prysmian e la statunitense Molex – parte del gruppo Koch Inc. – si sono strette la mano. La partnership durerà al massimo 10 anni e prevede un anticipo di 550 milioni. L’azienda milanese provvederà alla fornitura di cavi ottici per i data center, aumentando “significativamente la capacità produttiva”, “più che raddoppiando” quella di fibra negli Stati Uniti. In questo modo, Prysmian rientra nei 3 produttori statunitensi di fibra e cavi ottici. Uno status che gli permetterà di imporsi anche in Europa, dove è attualmente unico grande operatore. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Prysmian si fa grande. Cosa prevede l’accordo con Molex da 5,5 miliardi di dollari

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