Prysmian si fa grande Cosa prevede l’accordo con Molex da 5,5 miliardi di dollari
Un accordo da 5,5 miliardi di dollari tra Prysmian e Molex prevede, in dieci anni, ricavi per 10 miliardi. A partire dal 2031, si stimano circa 1,1 miliardi di dollari all’anno. L’intesa mira a rafforzare la posizione del gruppo nel settore, con risultati che si prevede si riflettano nei ricavi futuri. L’accordo si concentra su collaborazioni strategiche tra le due aziende, senza ulteriori dettagli sui termini specifici.
Un accordo da 5,5 miliardi di dollari che, nel giro di un decennio, dovrebbe garantire 10 miliardi di ricavi, di cui 1,1 miliardi all’anno a partire dal 2031. Su queste basi, l’italiana Prysmian e la statunitense Molex – parte del gruppo Koch Inc. – si sono strette la mano. La partnership durerà al massimo 10 anni e prevede un anticipo di 550 milioni. L’azienda milanese provvederà alla fornitura di cavi ottici per i data center, aumentando “significativamente la capacità produttiva”, “più che raddoppiando” quella di fibra negli Stati Uniti. In questo modo, Prysmian rientra nei 3 produttori statunitensi di fibra e cavi ottici. Uno status che gli permetterà di imporsi anche in Europa, dove è attualmente unico grande operatore. 🔗 Leggi su Formiche.net
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