Anno scolastico 2026 2027 | si anticipa il Servizio di Refezione Scolastica

Tempo di lettura: < 1 minuto Per il prossimo anno scolastico 20262027, il Servizio di Refezione Scolastica del Comune di Salerno avrà inizio il 22 settembre 2026, in anticipo rispetto al termine precedentemente stabilito dal Commissario Straordinario (01 ottobre 2026) e all’indomani della festività del Santo Patrono. Grazie al reperimento di disponibilità finanziarie che consentono tale anticipazione, viene ancora una volta garantita una misura di welfare alla quale l’Amministrazione comunale di Salerno pone particolare attenzione, con l’obiettivo di rendere più agevole l’organizzazione familiare e favorire l’equilibrio vitalavoro. L'articolo Anno scolastico 20262027: si anticipa il Servizio di Refezione Scolastica proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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L'Emilia-Romagna vuole anticipare l'apertura delle scuole

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