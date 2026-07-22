Il secondo incontro del festival letterario si svolgerà presso l’Oasi Santa Maria degli Angeli di Massafra, organizzato dalla libreria Iman e dalla fraternità Tiberiade. L’evento è stato annunciato come parte di una collaborazione tra le due realtà, con la partecipazione di Andrea Martina. La manifestazione si terrà in un contesto religioso e culturale, con l’obiettivo di promuovere incontri tra autori e pubblico.

Tarantini Time Quotidiano Tutto pronto per il secondo appuntamento del festival letterario nato dalla collaborazione tra la libreria Iman di Massafra gestita dal professor Salvo Fuggiano e l’Oasi Santa Maria degli Angeli della fraternità Tiberiade guidata da suor Palmarita. Il 22 luglio prossimo alle 20 l’incantevole giardino dell’ex convento dei cappuccini in via Laliscia 31 accoglierà il secondo ospite del “Summer festival letterario”: Andrea Martina. Protagonista sarà “Questo posto mi sta respingendo” edito 66thand2nd presentato dall’autore accompagnato da Mara Lavarra. Si tratta di un romanzo di formazione delicato e inquieto, che racconta lo smarrimento e il desiderio di trovare da soli il proprio posto nel mondo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Andrea Martina all’Oasi Santa Maria degli Angeli di Massafra

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