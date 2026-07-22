Andrea Marta Emanuele e Jacopo i quattro studenti che ripuliscono la scuola dopo i festeggiamenti per la maturità Valditara elogia la preside | Applicato bene le norme

Dopo aver concluso l'esame di maturità, quattro studenti si sono dedicati a ripulire le aule della scuola. Armati di scope e secchi, hanno rimosso i residui dei festeggiamenti e sistemato i locali. La preside ha elogiato l’operato di uno dei docenti responsabili, sottolineando come abbia applicato correttamente le norme. La scena si è svolta nel pomeriggio, con i ragazzi impegnati a lasciare gli spazi in ordine.

Hanno chiuso il capitolo più importante della loro vita scolastica con l'esame di Stato, ma non hanno voltato pagina senza prima sistemare la casa. Andrea, Marta, Emanuele e Jacopo, neodiplomati di un liceo di Modena, hanno sorpreso tutti ripulendo a proprie spese il cortile della scuola dai coriandoli e dai residui dei festeggiamenti post-maturità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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