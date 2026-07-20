Maturità a Milano tre studenti bocciati una aveva la media del 7 La preside | Commissione autonoma Le famiglie valutano il ricorso

Notizia in breve

A Milano, tre studenti di un liceo scientifico sono stati bocciati all'esame di maturità, nonostante uno avesse una media del 7. La preside ha dichiarato che la commissione era autonoma. Le famiglie dei ragazzi stanno valutando eventuali ricorsi contro la decisione. La bocciatura ha sorpreso, dato che i risultati sono stati comunicati in modo inatteso, creando discussioni tra studenti e docenti.