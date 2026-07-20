Maturità a Milano tre studenti bocciati una aveva la media del 7 La preside | Commissione autonoma Le famiglie valutano il ricorso
A Milano, tre studenti di un liceo scientifico sono stati bocciati all'esame di maturità, nonostante uno avesse una media del 7. La preside ha dichiarato che la commissione era autonoma. Le famiglie dei ragazzi stanno valutando eventuali ricorsi contro la decisione. La bocciatura ha sorpreso, dato che i risultati sono stati comunicati in modo inatteso, creando discussioni tra studenti e docenti.
Un finale inatteso ha chiuso il percorso scolastico di una classe di un liceo scientifico di Milano, nella quale i tabelloni hanno restituito un verdetto che ha lasciato tutti a bocca aperta: tre studenti della stessa classe non hanno superato l'esame di maturità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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