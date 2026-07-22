I club romagnoli stanno affrontando il mercato con ritardo rispetto ad altri, con il Rimini coinvolto in numerosi scontri di mercato. Tra i nomi più discussi ci sono Fabretti, Battisti e Maltoni, che sono nel mirino di diverse squadre. Non si sa ancora se le due squadre romagnole si sfideranno nel prossimo campionato, anche se sembra più probabile che il Rimini resti nel girone B e la Spal passi nel girone A.

Non è ancora chiaro se Rimini e Spal si ritroveranno di fronte nel corso del prossimo campionato, anche se sembra decisamente più probabile che i romagnoli vengano inseriti nel girone B e i biancazzurri traslochino nell’A. Quel che è certo è che entrambe le società lotteranno per la promozione diretta in serie D, e dovendo allestire i rispettivi organici in ritardo rispetto alla concorrenza, inevitabilmente stanno dando vita a un braccio di ferro dietro l’altro per assicurarsi i migliori elementi rimasti in circolazione. È il caso di Simone Fabretti, attaccante esterno in uscita dal Mezzolara che la Spal segue da tempi non sospetti. Il Rimini si è inserito di prepotenza, ma il club di via Copparo è ancora in corsa e può contare sul gradimento del giocatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Anche i romagnoli costretti a fare mercato in ritardo. Quanti duelli di mercato col Rimini. Fabretti, Battisti e Maltoni nel mirino

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