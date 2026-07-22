Un dipendente di 25 anni è stato arrestato a seguito di una rapina ai danni di un imprenditore. L’uomo, che lavorava con il ricco imprenditore, avrebbe pianificato la rapina con due complici. Durante l’azione, sono state sottratte un’Aston Martin, un Rolex e altri gioielli per un valore totale di circa 190.000 euro. La polizia ha identificato e fermato il dipendente, ritenuto responsabile dell’organizzazione dell’episodio.

Lavorava con il ricco imprenditore e avrebbe organizzato lui in prima persona la rapina ai suoi danni, in cui due complici erano riusciti a mettere mano a una Aston Martin, a un Rolex e a una refurtiva ricca di gioielli per un valore complessivo di quasi 190mila euro. A due mesi dall'arresto dei rapinatori, le forze dell'ordine hanno arrestato un 25enne di Anagni, sospetto basista del colpo messo a segno alla fine dello scorso maggio., La rapina era stata preparata nei minimi dettagli. I due malviventi, autori materiali del colpo, si erano finti poliziotti in borghese impegnato in un posto di blocco alla periferia di Anagni. Così... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Anagni, imprenditore rapinato di auto e orologi: arrestato dipendente 25enne

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