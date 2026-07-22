Anagni Arrestato dai Carabinieri il basista della rapina da 190mila euro avvenuta il 29 Maggio Il 25enne in manette è dipendente dell’imprenditore derubato

Un uomo di 25 anni, impiegato di un imprenditore, è stato arrestato dai Carabinieri ad Anagni. L’arresto riguarda il presunto “basista” di una rapina avvenuta il 29 maggio, in cui sono stati sottratti circa 190.000 euro. L’individuo è stato fermato nella mattinata di oggi dai militari del Norm – Aliquota Operativa della locale Compagnia. Il procedimento si inserisce nelle indagini relative alla rapina.

Cronache Cittadine ANAGNI – Nella mattinata di oggi, 22 luglio, ad Anagni, i militari del Norm – Aliquota Operativa della locale Compagnia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Anagni. Col trucco dei finti poliziotti, rapina a mano armata ai danni di un imprenditore di Colleferro. Due giovani di 22 e 24 anni arrestati dai Carabinieri

Milano, rapina da un milione di euro in Brera: imprenditore 34enne derubato di un Richard MilleTre uomini hanno rapinato un imprenditore nel quartiere di Brera, a Milano, sottraendogli un orologio Richard Mille RM011 dal valore stimato di un...

Argomenti più discussi: Ferentino. I Carabinieri richiedono, ottengono e notificano un Decreto di sospensione dell’attività di un bar situato nel centro storico; Ferentino, i carabinieri notificano un provvedimento di sospensione attività a un bar del centro; Sicurezza a Roma e nel Lazio: maxi blitz nella Capitale, arresti e denunce dai Carabinieri e dalla Polizia sul territorio; Ceprano, aggredisce una donna al supermercato e morde un carabiniere: arrestato 29enne.

Rapina da 190.000 euro, arrestato il basista. È un dipendente della vittimaIn carcere un venticinquenne incensurato accusato di aver ideato il colpo insieme ai due esecutori già arrestati a giugno. Ancora senza esito le ricerche della refurtiva ... ciociariaoggi.it