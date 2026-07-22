Anagni Arrestato dai Carabinieri il basista della rapina da 190mila euro avvenuta il 29 Maggio Il 25enne in manette è dipendente dell’imprenditore derubato

Da cronachecittadine.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 25 anni, impiegato di un imprenditore, è stato arrestato dai Carabinieri ad Anagni. L’arresto riguarda il presunto “basista” di una rapina avvenuta il 29 maggio, in cui sono stati sottratti circa 190.000 euro. L’individuo è stato fermato nella mattinata di oggi dai militari del Norm – Aliquota Operativa della locale Compagnia. Il procedimento si inserisce nelle indagini relative alla rapina.

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