Amnesty denuncia aumento repressione in Iran | Arresti ed esecuzioni

Amnesty International ha segnalato un incremento delle azioni repressive in Iran, con un aumento di arresti e esecuzioni. L'organizzazione ha riferito che le autorità hanno intensificato le operazioni di detenzione di individui coinvolti in proteste e altre attività considerate contrarie alle norme ufficiali. Sono stati documentati anche casi di esecuzioni, senza fornire dettagli specifici sui numeri o i tempi. La denuncia si basa su segnalazioni provenienti da diverse fonti nel paese.

Milano, 22 lug. (askanews) - Amnesty International denuncia l'aumento della repressione in Iran. Secondo l'ong "le autorità iraniane stanno usando il pretesto di quelle che chiamano 'condizioni del tempo di guerra' per intensificare la repressione del dissenso attraverso arresti arbitrari di massa, procedimenti giudiziari velocizzati e gravemente iniqui, esecuzioni politiche, pesanti condanne al carcere e confische di proprietà personali. "In Iran nel gennaio del 2026 c'è stata una repressione senza precedenti, molte delle persone uccise erano adulte, lottavano per il futuro dei loro figli e delle loro figlie, così... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Irán endurece la represión interna | Miles de detenidos durante la guerra

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