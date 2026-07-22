Il questore ha emesso un ammonimento nei confronti di un ex consigliere comunale e attivista per i diritti umani, coinvolto in un procedimento da “codice rosso” per violenza di genere. L’atto è stato comunicato oggi e riguarda un episodio che ha portato all’avvio di procedure giudiziarie. Nessun dettaglio sulle accuse specifiche o sui fatti contestati è stato reso noto. La misura si inserisce nelle iniziative di tutela contro la violenza di genere.

Pesaro, 22 luglio 2026 – Un ammonimento del questore all’ ex consigliere comunale di centro sinistra e attivista per i diritti umani Musli Alievski per un procedimento da “codice rosso” contro la violenza di genere. Lui è un volto noto della vita pubblica e politica pesarese ed è al centro di un provvedimento di prevenzione notificato il 20 luglio dalla Questura nell’ambito di una vicenda che riguarda i rapporti con la moglie non più convivente: l’ex consigliere non ci sta e respinge ogni accusa. Il provvedimento ricostruisce alcuni episodi che, secondo la Questura, hanno portato all’adozione dell’ammonimento. In particolare, quanto sarebbe accaduto alcuni giorni fa: Alievski avrebbe inviato minacce e offese via messaggio, si sarebbe presentato davanti a casa della donna e avrebbe colpito più volte la porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ammonito dal questore l’ex consigliere e attivista Alievski: il caso da “codice rosso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caldo a Firenze, venerdì codice arancione, sabato possibile il codice rossoVenerdì 19 giugno, a Firenze, è stato emesso un codice arancione per il caldo, secondo il bollettino del Ministero della Salute.

San Maurizio d’Opaglio: bimba di 6 anni cade dal balcone, codice rossoUna bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano a San Maurizio d’Opaglio.

Temi più discussi: Stalking e maltrattamenti, arrestato dopo l'ennesima intimidazione: era già stato ammonito dal Questore; Ammoniti per bullismo. Ragazzini diventano bersagli di prepotenze; Latina, minacce e appostamenti contro l’ex compagna: uomo arrestato dalla Polizia; Urta l’auto della ex e la minaccia di morte, arrestato un uomo.

La polizia ha potuto evitare il peggio: l’uomo - già in passato ammonito dal Questore - è accusato di maltrattamenti e atti persecutori. #Latina #Cronaca #InPrimoPiano x.com

Taranto, minaccia di morte e maltratta la compagna: arrestato un 36enne, era già stato ammonitoLa 52enne ha chiamato i carabinieri dopo le minacce di morte. Il 36enne, già ammonito, avrebbe tentato di entrare con la forza ... affaritaliani.it

Un pugno alla fidanzata, ammonito dal questoreUn pugno in pieno volto alla fidanzata durante un litigio. Per questo un ventenne è stato ammonito dal questore di Ancona Cesare Capocasa per condotte maltrattanti in ambito domestico. L’episodio è ... ilrestodelcarlino.it