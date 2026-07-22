La Nave Amerigo Vespucci sta attraversando il Canada come parte del suo Tour Mondiale. La nave, appartenente alla Marina Militare, sta portando avanti il suo viaggio internazionale con tappe in diversi paesi. La nave prosegue il suo itinerario nel Nord America, senza indicazioni di fermate o eventi specifici annunciati nella regione.

Prosegue in Canada il viaggio di Nave Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare che, nell’ambito del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, sta per arrivare nella grande provincia del Québec dove farà due soste, a Québec City dal 23 al 27 luglio e Montréal dal 29 luglio al 3 agosto, continuando così a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani. In Canada risiedono oltre 1,5 milioni di canadesi di origine italiana e circa 160.000 italiani (il 28% dei quali risiede nella circoscrizione di competenza del Consolato Generale d’Italia a Montréal): una presenza che rende ancora più significativa la tappa canadese del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amerigo Vespucci, la nave continua il Tour Mondiale: tappa in Canada

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Nave Vespucci, parte da Genova il nuovo tour Mondiale in Nord America

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Lasciata #Boston, nave #AmerigoVespucci ha percorso altre 560 miglia nautiche a vela, sospinta dal vento, con le sue maestose vele spiegate. Miglia dopo miglia, equipaggio e allievi hanno lavorato all’unisono, dando vita a manovre che raccontano passion x.com

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