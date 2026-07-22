Tempo di lettura: 2 minuti L’accesso ispettivo antimafia disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, presso il cantiere di Bagnoli, dove sono in corso le opere funzionali alla 38ª America’s Cup, “non ha evidenziato la presenza, all’interno del cantiere, di società potenzialmente riconducibili a interessi della criminalità organizzata”. Nel corso dei controlli, si legge in una nota, che sono stati messi in atto ieri, sono state complessivamente sottoposte a verifica 57 persone, 54 mezzi e 13 società. Nel corso dell’ispezione è stata acquisita documentazione, tuttora oggetto di approfondimento, dalla quale è emerso che le società incaricate delle esecuzioni delle opere avevano già risolto unilateralmente i rapporti contrattuali con alcune aziende nei cui confronti erano emersi elementi di criticità e di anomalia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s Cup, verifiche nel cantiere: nessuna società riconducibile a clan

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America's Cup, verifiche nel cantiere, nessuna società riconducibile a clan. Ieri accesso ispettivo antimafia. Prescrizioni per carenze nella vigilanza dei lavori #ANSA x.com

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