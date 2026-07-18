Sabato 18 luglio 2026, a Fano, l’attrice e cantante ha presentato il suo primo spettacolo come regista. Dopo anni di attività in cinema, televisione e teatro, ha diretto per la prima volta una produzione teatrale. L’evento si è svolto in una location cittadina, con il pubblico presente per assistere alla sua opera. La serata ha segnato l’ingresso di Angiolini nel mondo della regia teatrale.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 18 luglio 2026 - Dopo una lunga carriera tra cinema, televisione e teatro, Ambra Angiolini firma la sua prima regia teatrale. Martedì 21 luglio, alle 21.30, la Corte Malatestiana ospiterà "La misteriosa scomparsa di W", lo spettacolo tratto dall'omonimo testo di Stefano Benni che vede l'attrice protagonista anche dietro le quinte. La tappa fanese rientra nel cartellone di Corte in Scena, promosso dalla Fondazione Teatro della Fortuna insieme al Comune di Fano e all'Amat. Il viaggio di una donna alla ricerca della propria identità. La protagonista, W, si risveglia una mattina con la sensazione di non essere più completa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambra Angiolini a Fano con il suo primo spettacolo da regista

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